У Білорусі зі шкільної програми прибрали твори Алексієвич та Солженіцина

Зі списку додаткового читання також прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.

З білоруської шкільної програми по російськомовній літературі для старших класів виключені лауреати Нобелівської премії Олександр Солженіцин та Світлана Алексієвич.

На це звернув увагу викладач Сергій Дубелевіч, передає "Радіо Свобода".

Зі списку додаткового читання також прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.

Солженіцин, Володимир Набоков і Віктор Некрасов були включені в тему "Місце і роль у літературному процесі дисидентської літератури". Три академічні години виділялося на повість Солженіцина про ГУЛАГ "Один день Івана Денисовича". Позакласно пропонувалося прочитати розповідь "Матренин двір".

У новій програмі з трьох письменників залишився лише Некрасов. Солженіцин виведений у список літератури для додаткового читання.

Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програму входила книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". Тепер вона виключена зі списку. На її місці - голова проурядової Спілки письменників Білорусі Микола Чергінець.

Нагадаємо, лауреатка Нобелівської премії з літератури Алексієвич живе у Берліні, куди приїхала у вересні минулого року з офіційною метою лікування, однак пізніше вона повідомила, що залишиться там до відставки Лукашенка. На її думку, в Білорусі триває гібридна громадянська війна, в якій прихильники Лукашенка беруть участь проти іншої половини населення.

Алексієвич вважає, що введених ЄС санкцій недостатньо. Вона також зазначала, що Білорусь живе між двох загроз - Лукашенко і Росія.