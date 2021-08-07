Нелегалам, які погодяться покинути Литву, заплатять по 300 євро

Гроші даватимуть готівкою при посадці в літак, що вилітає з Литви.

Уряд Литви готовий заплатити по 300 євро нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно покинути країну.

Про це в суботу, 7 серпня, заявила в ефірі телерадіокомпанії LRT глава департаменту міграції МВС балтійської республіки Евеліна Гудзінскайте, передає DW.

За її словами, виплата буде здійснюватися готівкою при посадці в літак, що вилітає з Литви.

На початку липня Литва запровадила режим екстремальної ситуації у зв’язку з різким напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю і оголосила про будівництво нової стіни на кордоні протяжністю близько 680 км.

З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад чотири тисячі нелегальних мігрантів. Вільнюс звинуватив Мінськ у "гібридній агресії".

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

Гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю також погодилася надати Україна.

На початку липня литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з Білорусі.