Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд, але виконавця замовник підшукував в Україні.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань попередили замовне вбивство громадянина США. Здійснити його мав громадянин України на території Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наразі правоохоронці затримали двох фігурантів - організатора злочину, який має подвійне громадянство (України та США), та його спільника.

"За попередньою інформацією, чоловік вирішив замовити вбивство громадянина США з особистих мотивів. Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд, але виконавця через свого знайомого він підшукував в Україні. Коли співучасник знайшов його, замовник приїхав до України обговорити з кілером строки, суму та спосіб вбивства. Життя іноземця вони оцінили у 45 тис. доларів США. При цьому вбивство мало бути виконано до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник ще перебуватиме в Україні й це забезпечило б йому алібі", - повідомляє ДБР.

Оплата відбувалася у два етапи. Виконавцю передали передоплату - 20 тис. доларів США. Ще 25 тис. доларів США замовник мав передати вже після виконання вбивства та надання фотографій, які це підтверджують.

Правоохоронці імітували вбивство та зробили постановчі фото, які посередник передав замовнику. Ініціатора вбивства та його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей у сумі 25 тис. доларів США.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та в авто затриманих, а також у можливих спільників, причетність яких ще перевіряється.

У свою чергу правоохоронні органи США, за повідомленням ДБР, вжили заходів на територію Сполучених Штатів. Тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання стосовно повідомлення про підозру замовнику замаху на вбивство та співучаснику. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ватажка одного з незаконних збройних формувань так званої “ДНР” Ігоря Безлера за фактом організації та вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаного із умисним вбивством.