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Кулеба і Єрмак зустрілися у Вашингтоні з Держсекретарем США

Блінкен наголосив на підтримці суверенітету України. 

Кулеба і Єрмак зустрілися у Вашингтоні з Держсекретарем США
Ентоні Блінкен, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба
Фото: Офіс президента

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися у Вашингтоні з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорювали підготовку візиту президента Володимира Зеленського і його перемовин з Джо Байденом.

Мова йшла і про розвиток партнерства України та Штатів у безпековій та військово-технічній сферах, повідомили в пресслужбі Офісу президента

"Також під час зустрічі значну увагу було приділено ситуації на Донбасі та спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України. Крім того, представники України та США обговорили питання енергетичної безпеки Української держави та регіону в цілому", – додали в Офісі президента. 

Державний секретар США заявив про беззаперечну підтримку Кримської платформи з боку Сполучених Штатів Америки.

У пресрелізі Держдепу про візиту Кулеби та Єрмака зазначено, що "Державний секретар Блінкен підкреслив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії в Україні".

Нагадаємо, що візит президента Зеленського до Вашингтона відбудеться 30 серпня

4 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського.

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