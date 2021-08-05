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"Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи", - Зеленський про отримання паспортів РФ жителями ОРДЛО

"З погляду паспортизації говорити про людей складно, однозначно оцінювати не можна".

"Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи", - Зеленський про отримання паспортів РФ жителями ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителів окупованих територій Донбасу можуть змушувати отримувати російські паспорти.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні й людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім інакше сприймати. Є вимушені в житті заходи, і ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це повністю правильно й адекватно. Тому я вважаю, що з погляду паспортизації говорити про людей складно, однозначно оцінювати не можна", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що така його позиція обумовлена не поблажливістю до жителів окупованого Донбасу, а співчуттям.

Варто відзначити, що Росія проводить політику примусової паспортизації в окупованому Криму. Україна і переважна більшість країн не визнає російські документи, видані жителям півострова.

Разом з тим на окупованих територіях Донецької та Луганської областей видаються "паспорти" так званих "ДНР / ЛНР".

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.

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