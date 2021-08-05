"Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи", - Зеленський про отримання паспортів РФ жителями ОРДЛО

"З погляду паспортизації говорити про людей складно, однозначно оцінювати не можна".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителів окупованих територій Донбасу можуть змушувати отримувати російські паспорти.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Я вважаю, що ми повинні розуміти, що ситуації бувають різні й людей не можна ділити за паспортом. Людину потрібно зовсім інакше сприймати. Є вимушені в житті заходи, і ми всі, не пройшовши через такі випробування, не можемо оцінити це повністю правильно й адекватно. Тому я вважаю, що з погляду паспортизації говорити про людей складно, однозначно оцінювати не можна", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що така його позиція обумовлена не поблажливістю до жителів окупованого Донбасу, а співчуттям.

Варто відзначити, що Росія проводить політику примусової паспортизації в окупованому Криму. Україна і переважна більшість країн не визнає російські документи, видані жителям півострова.

Разом з тим на окупованих територіях Донецької та Луганської областей видаються "паспорти" так званих "ДНР / ЛНР".

Нагадаємо, за даними Мінреінтеграції, російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей.