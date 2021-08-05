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​Прикордонники знищили майже 20 тисяч кущів коноплі на Луганщині

100 кущів правоохоронці направили на експертизу.

​Прикордонники знищили майже 20 тисяч кущів коноплі на Луганщині
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Луганського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили понад 20 тисяч кущів нарковмісних рослин, які вирощували поряд із соняшником.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що "врожай" ріс на околиці населеного пункту Багачка, що у Троїцькому районі.

"Про виявлення насаджень до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст.310 «Посів або вирощування снодійного маку чи конопель» ККУ. 100 кущів конопель правоохоронці направили на експертизу. Решту знищено шляхом спалювання", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за посів або вирощування конопель - позбавлення волі до 7 років.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Херсонщині виявили рекордний посів конопель на понад 300 млн гривень.

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