Служба безпеки України викрила чорних копачів, які планували налагодити незаконний продаж тротилу. Зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій", - наголосили у спецслужбі.
Установлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Вони збирали боєприпаси на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди розкривали самостійно, порушуючи таким чином правила відповідної безпеки.
За даними СБУ, вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.
Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: дві ємності із заготовленим тротилом; 37 авіаційних бомб різного калібру; артилерійський порох.
Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше в під'їзді житлового будинку в Києві на поштовій скриньці знайшли артснаряди.