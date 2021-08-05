"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині викрили ділків, які добували тротил із авіабомб часів Другої світової війни

Вилучені під час обшуків боєприпаси знищили на спеціальному полігоні.

Служба безпеки України викрила чорних копачів, які планували налагодити незаконний продаж тротилу. Зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій", - наголосили у спецслужбі.

Установлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Вони збирали боєприпаси на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди розкривали самостійно, порушуючи таким чином правила відповідної безпеки.

Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: дві ємності із заготовленим тротилом; 37 авіаційних бомб різного калібру; артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше в під'їзді житлового будинку в Києві на поштовій скриньці знайшли артснаряди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також