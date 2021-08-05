Вилучені під час обшуків боєприпаси знищили на спеціальному полігоні.

Служба безпеки України викрила чорних копачів, які планували налагодити незаконний продаж тротилу. Зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій", - наголосили у спецслужбі.

Установлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Вони збирали боєприпаси на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди розкривали самостійно, порушуючи таким чином правила відповідної безпеки.

Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили: дві ємності із заготовленим тротилом; 37 авіаційних бомб різного калібру; артилерійський порох.

Вилучені боєприпаси були знищені на спеціальному полігоні.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше в під'їзді житлового будинку в Києві на поштовій скриньці знайшли артснаряди.