Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса в Феофанії

Національне антикорупційне бюро отримало від Служби безпеки України три листи, які стосувалися екссудді Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні хабара. В одному з них було повідомлення, що він знаходиться у Феофанії.

Про це "Радіо НВ" розповів директор НАБУ Артем Ситник.

"У понеділок ми дістали з скриньки для кореспонденції лист слідчого СБУ про те, що пан Чаус є потерпілим у їхньому провадженні і щодо нього застосовуються заходи забезпечення [безпеки]... Ми вивчили цей лист і, відповідно, статус потерпілого по будь-якій справі у будь-якому правоохоронному органі жодним чином не скасовує наявність заочного арешту і міжнародного розшуку. І тому, чесно кажучи, дивний такий був лист. На що він повинен був вплинути, на думку слідчого, мені не зрозуміло, як і детективам, які розслідують справу", - розповів очільник НАБУ.

Ситник зазначив, що цей лист кинули до скриньки у п’ятницю, 30 липня, але дістали - лише у понеділок, 2 серпня. А вже 3 серпня від слідчого управління СБУ до НАБУ надійшло ще два листи з новою інформацією.

"Знову було сказано, що він потерпілий, і що заходи безпеки застосовуються щодо цієї особи, і що він знаходиться в Феофанії. Тому, ми виїхали туди. Детективи склали в Феофанії протокол, лікарі його [Чауса] виписали, тобто вважали, що його стан дозволяє перебувати в місцях затримання чи тримання під вартою, його стан дозволяє проводити процесуальні, слідчі дії", - зазначив директор НАБУ.

Нагадаємо, 3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в Феофанії. Наступного дня суд відправив його під домашній арешт.

Чаусу інкримінуються отримання в 2016 році 150 тис. доларів хабара за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Отримані кошти суддя зберігав у скляних банках.

Після висунення звинувачень Чаус втік до Молдови, де просив політичного притулку, але отримав відмову. Молдовське видання RISE Moldova писало, що суддя міг втекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови Вя'чеслава Турку.

У Молдові Чауса заарештовували на 15 діб і тримали під домашнім арештом. Зрештою він жив там аж до весни 2021 року, коли його нібито викрала група невідомих озброєних людей в Кишеневі. У МВС Молдови повідомили, що до цього можуть бути причетні громадяни України.

У МЗС України відповіли, що держава не причетна до того, що трапилося з Чаусом. Згодом з'ясувалося, що колишнього суддю вивезли в Україну. За даними молдовських правоохоронців, до цього безпосередньо причетні працівники українського посольства і, можливо, спецслужби.

Через півтора місяця після свого зникнення Чаус раптово оприлюднив відеозвернення, в якому сказав, що його не викрадали, і пообіцяв викривальні заяви. У червні він записав ще одне відео, в якому звинуватив директора НАБУ у зведенні рахунків та помсті.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення Чауса.

До кінця липня Чаус не давав про себе знати, аж поки минулого тижня не прийшов в самих шортах до глави громади селища на Вінничині. НАБУ заявило, що Чауса перехопили працівники СБУ, і попросили вийти цих правоохоронців на зв'язок. Оскільки Чаус є підозрюваним у корупційній справі, займатися ним мало саме НАБУ.

Навіть адвокати Чауса не знали, куди везуть їхнього підзахисного – до Служби безпеки чи Антикорупційного бюро. Потім з'ясувалося, що детективи НАБУ влаштували буквальну гонку за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька діб, поки його не затримали в Феофанії.