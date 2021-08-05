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Бойовика "ДНР" засудили на 10 років

Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

Затриманий контррозвідкою Служби безпеки України бойовик "ДНР" проведе у в’язниці 10 років. Відповідне рішення за поданням СБУ ухвалив суд.

Як повідомляє пресцентр спецслужби, бойовика затримали у травні цього року на лінії розмежування.

Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

Суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";
  • ч. 1 ст. 258-3 "Участь у терористичній групі чи терористичній організації".

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, наприкінці липня бойовику “ДНР” заочно повідомили підозру в катуванні українських військових.

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