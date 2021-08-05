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У Білому домі розповіли союзникам по НАТО про візит Зеленського до Вашингтона

Візит заплановано на 30 серпня.

У Білому домі розповіли союзникам по НАТО про візит Зеленського до Вашингтона
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову із послами країн Бухарестської дев'ятки, до якої входять союзники по НАТО з числа країн Центральної Європи.

Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

"Пан Салліван проінформував послів щодо нашого підходу до енергетичної безпеки Центральної Європи, включно із заходами адміністрації Байдена щодо ризиків пов'язаних із трубопроводом "Північний потік-2". Він також прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією", - йдеться у заяві.

До Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина.

Учора повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського. Сам український президент полетить до США 30 серпня.

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