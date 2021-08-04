Мустафа Найєм став заступником міністра інфраструктури

Кабінет міністрів призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

З червня 2021 року Найєм був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова на громадських засадах.

Перед тим з листопада 2019 року до квітня 2021 року він працював заступником гендиректора "Укроборонпрому", поки його посаду не скоротили. У 2014-2019 роках був депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", а перед тим багато років працював журналістом.

Першим заступником міністра інфраструктури призначено Василя Шкуракова, який менше року тому очолив державне ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", створене для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.

У 2018-2020 роках він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.

Заступником міністра інфраструктури з питань цифровізації (CDTO) призначено Анатолія Комірного.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури 20 травня 2021 року замість Владислав Криклія. Перед тим він півтора роки очолював Укравтодор.