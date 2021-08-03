СБУ повернула в Мінінфраструктури захоплений рейдерами Державний реєстр моряків

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Реєстр був під контролем сторонніх осіб, які використовували його для корупційних схем, повідомили в пресслужбі СБУ.

Двом зловмисникам уже повідомлено про підозру. Начальник управління Департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк повідомив, що скоро "Електронний кабінет моряка" працюватиме в повному обсязі.

"Двом агентам – посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з метою подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", – зазначив він.

За словами Вітюка, СБУ "зробила усе, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків".

"Тобто людям не треба буде давати по 3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми в майбутньому", – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня кіберфахівці Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Зловмисники захопили реєстр, що дозволяло незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

Орієнтовно сума грошей, яку злочинці отримували щороку, сягала понад $150 млн.