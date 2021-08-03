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СБУ повернула в Мінінфраструктури захоплений рейдерами Державний реєстр моряків

Двом особам повідомили про підозри. 

СБУ повернула в Мінінфраструктури захоплений рейдерами Державний реєстр моряків
Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Реєстр був під контролем сторонніх осіб, які використовували його для корупційних схем, повідомили в пресслужбі СБУ.

Двом зловмисникам уже повідомлено про підозру. Начальник управління Департаменту кібербезпеки Ілля Вітюк повідомив, що скоро "Електронний кабінет моряка" працюватиме в повному обсязі.

"Двом агентам – посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з метою подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб", – зазначив він. 

За словами Вітюка, СБУ "зробила усе, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків". 

"Тобто людям не треба буде давати по 3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми в майбутньому", – зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня кіберфахівці Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Зловмисники захопили реєстр, що дозволяло незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

Орієнтовно сума грошей, яку злочинці отримували щороку, сягала понад $150 млн.

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