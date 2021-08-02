Американське видання висвітлило скандал із Кароліною Ашіон та міністром Ткаченком

Українська телеведуча Кароліна Ашіон, яка звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка в расизмі, дала інтерв'ю американському виданню The Daily Beast. Воно було опубліковане 1 серпня, повідомляє Суспільне.

Daily Beast звернулася в офіс міністра Ткаченка за коментарями, але чиновник відмовився дати інтерв'ю. Замість цього його офіс надав посилання на коментарі міністра на сайті Gordonua, в яких він сказав: "Просити вибачення не збираюся за те, чого я не мав на увазі й ніколи в житті не говорив".

"Використовувати момент того, що когось оцінюють за гендером, кольором шкіри і ще чимось, звісно, можна. І це такий собі хайп. Але також можна звернути увагу, що зараз Кароліна працює на каналах, які належать Порошенку і де завжди своєрідно трактують мою позицію, упереджено", - також додав Ткаченко.

Як пише Daily Beast, Ашіон була засмучена натяками міністра на політичне підґрунтя її заяви. "Міністр публічно бреше, це ганебно. Ткаченко зараз звинувачує мене в якихось політичних цілях, але перекручувати факти - неправильно", - сказала вона.

"Я була обережна, щоб не змішувати питання расизму з політикою. Я вирішила висловитися виключно заради тисяч чорношкірих українців, які, як і я, страждають від расистських коментарів", - наголосила Ашіон.

На початку липня прессекретарка Олександра Ткаченка Ольга Боровикова повідомила Суспільне Культура, що іншого коментаря міністра, окрім того, що є під постом телеведучої, не передбачається.

Видання взяло коментар у темношкірого українського музиканта Мирослава Кувалдіна, чий батько був родом з Нігерії, як і батько Ашіон.

"Чим раніше ми почнемо підкреслювати проблему неприкритого расизму, тим краще. Я дуже радий, що у Кароліни вистачило сміливості висловитися, – сказав він. – Ткаченко просто не розуміє, що Кароліна намагається йому сказати. Він абсолютно сліпий до цього питання".

Також The Daily Beast розповіло про нещодавній інцидент із "Дизель шоу", яких через номер "Тарас-Папуас" звинуватив у расизмі український комік Віктор Вемуна.

30 червня 2021 року Ашіон опублікувала повідомлення, в якому звинуватила міністра Ткаченка в расизмі. Інцидент трапився приблизно у 2015 році, коли Ашіон працювала ведучою на каналі "2+2", який є частиною холдингу "1+1 медіа".

"Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера "1+1 медіа" Олександра Ткаченка: "Чи не могла би я взяти в ньому участь?" – згадує Кароліна. За її словами, відповідь була такою: "Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб ... Я не готовий ризикувати рейтингами...".

Цього року під час джазового фестивалю Leopolisjazz, який 24-28 червня проходив у Львові, телеведуча перетнулася з Ткаченком та вирішила нагадати про той епізод. "Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?", – відповів міністр.

Під постом Ашіон з'явився коментар від Ткаченка: "Я завжди дивився і бачив (і так є дотепер) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо, – відповів він. – Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати".

Нагадаємо, що Олександр Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду генерального директора групи "1+1 media", у яку входять такі телеканали, як "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "Уніан-ТБ".

Потім став депутатом Верховної Ради IX скликання. Його обрали за списком партії "Слуга народу", де він був дев'ятим номером. Очолював комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики у Верховній Раді IX скликання.

З червня 2020 року очолює Міністерство культури України.

Кароліна Ашіон - українська журналістка, телеведуча, продюсерка. У 2001 році вона стала ведучою музичного каналу "М1", згодом – на розважальному телеканалі ТЕТ, ранковому шоу на телеканалі "Інтер", каналі "2+2".

Кароліна Ашіон керує компанією “ICMG”. З 2017 року на телеканалі "Прямий” веде програму "Прямий трафік".