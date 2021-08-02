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Янукович для розгону Майдану діяв у змові з очільниками СБУ та МВС, – слідство

В Офісі генпрокурора розповіли про організацію "зачистки" мітингів 18-20 лютого. 

Янукович для розгону Майдану діяв у змові з очільниками СБУ та МВС, – слідство
Фото: twitter.com/zvezdanews

Печерський суд Києва дозволив заочне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, зокрема умисних убивств мітингувальників у лютому 2014. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, експрезидент, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми Головою СБУ та Міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам", – йдеться в повідомленні. 

Підозрюваному інкримінується організація у складі злочинного угруповання, до якого входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організація терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 КК України).

Нагадаємо, що заочне розслідування щодо Януковича в справі Майдану було дозволено Печерським райсудом у лютому 2018.  Разом з Януковичем у цій справі підозрюють ексглаву МВС Віталія Захарченка, його заступника Віктора Ратушняка, ексглаву Служби безпеки України Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького і колишнього заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС у Києві Петра Федчука.

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