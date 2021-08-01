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У головних річках України виявили багато слідів ковідних медикаментів, – Мінекології

Європа має таку ж проблему.

У головних річках України виявили багато слідів ковідних медикаментів, – Мінекології
Міст через Дніпро у Кременчуці
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

У Дніпрі, Дністрі і Сіверському Дінцю вивали залишки медичних препаратів, які застосовуються в лікуванні коронавірусу.

Про це заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

Це головні річки, води яких використовуються для водопостачання населення.

Міністерство провело цільовий скринінг річок на 3200 речовин, а загальний – на 64 000.

Він пояснив, як сліди фармпрепаратів опиняються у воді. "Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт", – пояснив Хорєв.

Посадовець додав, що дуже багато власне "ковідних" препаратів. “Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", – акцентував Хорєв.

Водночас "ковідна" тенденція – це не особливість України, у водах Європи та ж проблема.

"У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді – це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", – додав заступник міністра.

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