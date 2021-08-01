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Киянина засипало землею під час копання криниці

Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

На вул. Садовій у Дарницькому районі Києва стався обвал грунту на території приватної садиби, під яким опинилась людина.

Про це повідомили київські надзвичайники.

Рятувальники з’ясували, що під час копання криниці чоловіка засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів.

“Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

На місці події було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області стався зсув ґрунту на березі моря.

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