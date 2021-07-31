На Миколаївщині сьогодні зникла 5-річна дівчинка

Дівчинка пішла з кафе і пропала.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 5-річної Камілли Глинчак, яка зникла у сьогодні, 31 липня у Вознесенську Миколаївської області.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

Дівчинка пішла з кафе і досі про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: зріст близько 120 см, середньої статури, волосся довге темне кучеряве, заплетене, очі карі.

Була одягнена: у білу футболку з зеленими квітами, сині шорти, жовті шльопанці "крокси".

“Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, столичні поліцейські понад 12 годин розшукували п'ятирічного хлопчика Артема, який загубився в лісопарковій зоні Голосіївського району.