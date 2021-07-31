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На Донеччині стався вибух на шахті, є загиблий та постраждалі (оновлено)

Причина та обставини події встановлюються.

На Донеччині стався вибух на шахті, є загиблий та постраждалі (оновлено)
Фото: freeradio.com.ua

У Донецькій області стався вибух на шахті, відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС.

“31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління «Покровське», яка розташована в смт Удачне Покровського району”, – йдеться у повідомленні.

Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ.

Причина та обставини події встановлюються.

На місці події працює воєнізований гірничо-рятувальний загін.

Нагадаємо, у червні на шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник.

Оновлення 12:14. Як повідомили у Донецькій поліції, один з постраждалих помер.

На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

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