Фото: Facebook Станіслав Речинський

Під будівлю Служби безпеки України на вулиці Малопідвальній приїхало декілька машин зі співробітниками Національного антикорупційного бюро. Фото та відео з місця події оприлюднив журналіст Станіслав Речинський.

За його словами, "НАБУ штурмує СБУ".

За словами головреда "Цензор. Нет" Юрія Бутусова в Facebook, детективи НАБУ виявили авто, на якій нібито СБУ доставила Чауса до Києва.

Фото: Цензор.нет

"Машина в'їхала на територію комплексу будівель СБУ в центрі Києва. Однак машини зі спецназом НАБУ заблокували спецназ СБУ і не пропускають на територію", – написав він.

Раніше адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, говорили, що його везуть або до будівлі СБУ, або до будівлі НАБУ в Києві.

За кілька годин до цього головред "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив, що Чауса в поліції нібито "відбили" співробітники СБУ.

"Після повідомлення про виявлення Чауса він був затриманий нарядом поліції для доставлення в суд, арешту та передачі слідчому органу – НАБУ. Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса в наряду і вивезли в невідомому напрямку", – заявив він.

Раніше інформацію про те, що Чауса везуть до Києва, повідомив інший його адвокат.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

Про виявлення Чауса першими повідомили ЗМІ. Нібито місцевий мешканець села Мазурівка на Вінниччині виявив, що Чаус перебуває в цьому населеному пункті.

Нагадаємо, що після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Потім Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.