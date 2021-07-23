Генпрокурор Молдови заявив про завершення розслідування справи екссуді Чауса та причетність держорганів України

Про які саме структури йде мова – поки невідомо.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України, пише hromadske з посиланням на молдовські ЗМІ Unimedia та evz.ro.

За словами генпрокурора, слідство визначило людей зі спецструктур України, які брали участь у викраденні судді.

"Переважно ми завершили розслідування тут, у Республіці Молдова. Ми надіслали декілька запитів про встановлення в Україні судово-позовного прохання і чекаємо на відповіді. Наше завдання ㅡ ідентифікувати людей, які приїхали з України та провели відповідні операції тут, у Молдові", – сказав він.

Нагадаємо, після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Потім Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.