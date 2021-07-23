Справа MH17: на які питання намагається отримати відповіді суд

Суд у справі рейсу МН17 Малайзійських авіаліній , збитого 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом, де між проросійськими бойовиками та українською армією в той час точилися запеклі бої, триває вже більше ніж рік і тільки нещодавно перейшов до розгляду справи по суті. Російська сторона робить усе можливе, аби затягнути судовий процес . Нині суд намагається знайти відповідь на три ключові питання. Які? – Далі в серії матеріалів LB.ua.

Фото: EPA/UPG Бойовики на місці катастрофи рейсу Boeing 777 Malaysia Airlines MH17 поблизу Грабового, приблизно 100 км на схід від Донецька, Україна, 19 липня 2014 р.

Як відомо, станом на сьогодні у вбивстві 298 людей обвинувачення висунуто поки що тільки чотирьом особам: трьом громадянам РФ – Ігорю Гіркіну, який на час скоєння злочину був так званим міністром оборони самопроголошеної ДНР, його заступнику Сергієві Дубинському, Олегу Пулатову, який тоді керував відділенням розвідки, та його підлеглому українцеві Леоніду Харченку. Слідство у справі ще триває – слідча група працює над тим, щоб установити, хто саме натиснув на кнопку зенітно-ракетної установки «Бук», спрямувавши ракету на цивільний літак, і тих, хто віддав наказ відправити «Бук», який належав російській 53-й зенітно-ракетній бригаді, що в Курську, на Донбас. Тому є очікування, що будуть названі нові імена причетних до цього злочину.

Жодний з обвинувачуваних у суді не присутній, і тільки один – Пулатов – має своїх представників-адвокатів, які під час попереднього слухання справи в повному обсязі використали право подавати запити на проведення додаткових слідчих дій, застосувавши тактику підриву головної версії, відповідно до якої МН17 був збитий саме ракетою «Бук».

Фото: Главное Зліва направо: Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко

Три дні суд зачитував матеріали справи, яка налічує приблизно 65 тисяч сторінок, сотні фото, відео- та аудіофайлів. Головуючий суддя Генрік Стейнхаус одразу попередив, що озвучена інформація є висновками слідства, зробленими на підставі аналізу зібраних у справі матеріалів, а не рішенням чи висновками суду.

«Це настільки велика справа, що просто неможливо говорити про все детально, але це і не необхідно. Суд матиме справу з головними пунктами - що було предметом розслідування і яким є результат. Суд оголосить рішення у належний час, а зараз він просто коротко повідомить про те, що саме знаходиться у справі. Слідча група надала суду головний сценарій, який полягає в тому, що МН17 був збитий ракетою "Бук", запущеною із сільськогосподарського поля неподалік від Первомайського. Саме це є основою для висунення обвинувачення. Також буде озвучено, що було зроблено до того, як був обраний цей головний сценарій. Будуть оприлюднені й інші сценарії та результати їхнього розслідування. Чітко, ще раз – це висновки слідства, а не суду», - оголосив перед читанням матеріалів справи Стейнхуас.

Головуючий також нагадав і три питання, які обговорюватиме суд: «Перше питання – чи була катастрофа МН17 результатом того, що літак збили ракетою "Бук", чи була ракета запущена з поля поблизу Первомайського і третє – як причетні до цього обвинувачені».

Фото: revolutionaironline.com Головуючий суддя Генрік Стейнхаус

Широко пропагувалися російською стороною як до, так і під час судового процесу інші версії. Особливо популярна – що МН17 збив український штурмовик Су-25. Коли ж стало зрозуміло, що завдані авіалайнеру пошкодження зовсім не такі, якими можуть бути внаслідок атаки в повітрі, лобіювати почали історію про те, що "Бук" належав українській армії. Також не треба забувати, що, згідно з іншими «джерелами», на борту літака вибухнула бомба, яку заклали співробітники ЦРУ. Тому хоч альтернативні версії та результати їхнього розслідування Стейнхауз зачитав наприкінці розгляду першого питання, є сенс розпочати саме з цього.

Відповідно до матеріалів справи, дуже швидко після того, як МН17 зазнав катастрофи, характер пошкоджень вказував на те, що причиною падіння літака була атака ракети, випущеної із ЗРК «Бук», втім кримінальне розслідування перш за все сконцентрувалося на двох гіпотезах: «нещасний випадок» і «злочин». Розслідування стосувалося того, чи можна знайти докази, які будуть підґрунтям, щоб чи довести, чи відкинути ці сценарії. Відповідно до результатів розслідування, слідча група прийшла до висновку, що жоден сценарій не може розглядатися як причина падіння МН17.

У рамках гіпотези «нещасний випадок» розслідували декілька сценаріїв: падіння стало наслідком або механічної несправності літака, або людської помилки чи іншої причини, яку не кваліфікують як злочин.

Щодо механічної несправності. Перевірку провела авіаційна поліція Нідерландів: перевірила численні аспекти – технічний стан літака до посадки, обсяги пального, але нічого незвичайного не виявила. Іншими словами, літак був у гарному технічному стані. Також команда МН17 мала необхідну кваліфікацію та документи, які дозволяють літати, крім того, пройшла медичне обстеження. Ба більше, до відльоту зі Схіпхола вона мала затверджений план польоту і знала про обмеження у східній частині українського повітряного простору. Жодних ознак людської помилки також не було.

Інші зовнішні причини, які не можуть бути кваліфіковані як злочин: після розслідування виключили влучення блискавки, удар метеора та космічне сміття.

Фото: EPA/UPG Малайзійські експерти досліджують уламки на місці катастрофи рейсу Boeing 777 Malaysia Airlines MH17 поблизу Грабового, Україна, 22 липня 2014.

У рамках гіпотези «злочин» слідча група розглядала три можливі варіанти. Це: атака зсередини, збиття винищувачем чи збиття ракетою «земля-повітря» з "Бука" чи іншої системи, що належала українським збройним силам.

Атака зсередини. Слідство розглядало питання, чи можливо, що в літаку була вибухівка. Згідно з повідомленнями в російській пресі у серпні 2015 року, два агенти ЦРУ обговорювали можливість підірвати МН17 бомбою на борту, але слідча група не знайшла будь-яких ознак атаки зсередини. Уламки та характер ушкоджень говорять про те, що в центрі ураження була кабіна пілотів, але там немає жодних ознак присутності вибухівки.

Атака штурмовика, так званий сценарій «повітря-повітря». Свідки та журналісти говорили, що бачили, як МН17 був збитий штурмовиком. Розповідали, що бачили один чи більше штурмовиків у повітрі. Також у перехоплених телефонних розмовах є згадування «сушки», Су-25, яка несе відповідальність за збиття МН17: у різних розмовах між терористами відразу після падіння МН17 вони говорили про українську «сушку», яку вони збили після того, як та збила пасажирський літак.

Крім того, 21 липня 2014 року, через чотири дні після падіння МН17, російське міністерство оборони на пресконференції оприлюднило дані, з яких випливає, що за 3-5 км від МН17, ймовірно, Су-25 летів у напрямку до літака. Також було сказано, що Су-25 озброєний ракетою Р60. РФ наполягала, що український військовий штурмовик збив МН17 ракетою типу «повітря-повітря». Але відповідно до інформації і документів, наданих українською стороною, того дня в районі катастрофи ніякого військового літака не було. Це також підтверджує контроль за повітряним рухом.

Фото: Ірина Сомер

Пізніше, 15 серпня 2015 року, РФ передала доповідь, відповідно до якої літак, скоріш за все, Су-25 чи МіГ-29, відкрив вогонь по кабіні пілотів МН17 з кулемета, унаслідок чого екіпаж літака загинув. Після цього винищувач узяв бойовий курс і випустив по "боїнгу" ракету Р60. Водночас на записі кабіни пілотів немає жодного звуку, який був би подібним до звуків пострілів кулемета, також в уламках літака немає нічого, що вказувало б на патрони. До того ж це не відповідає зображенням, продемонстрованим російською стороною раніше, згідно з якими бойовий літак підлетів до цивільного ззаду. Немає жодних доказів, що Су-25 там був, а характер ушкоджень уламків не відповідає ушкодженням, які могли б бути внаслідок атаки ракетою Р60.

Твіт так званого співробітника контролю за повітряним рухом у Борисполі Карлоса. За його словами, він, іспанець, який працював в Україні п’ять років. 17 липня 2014 року зробив запис, що поблизу "боїнга" були два українські винищувачі, а потім цивільний літак зник з радара. Розслідування встановило, що цей твіт був фальшивим, Карлос ніколи не працював в Україні в контролі за повітряним рухом, багато років живе в Румунії і був засуджений в Іспанії за шахрайство. Сам Карлос пізніше сказав, що отримав велику суму грошей від РФ за те, щоб написати цей твіт.

Заява працівника військово-повітряної бази. Свідок на ім’я Олександр Агапов заявив на російському сайті, що за годину до падіння МН17 три літаки піднялися з аеродрому поблизу Дніпропетровська, включаючи Су-25 з ракетою, який повернувся назад без ракети. Пілотом був Волошин. Заява Агапова була ідентична заяві, яку зробив чоловік на прізвище Ніколаєв. Потім представники РФ повідомили, що Агапов і Ніколаєв – це одна і та сама людина. Ніколаєв заявив, що Волошин міг збити "боїнг". Волошина опитали: свідка, який про нього говорив, він не знає; на Су-25 літав, але його останній політ був 16 липня 2014-го.

Інші сценарії, відповідно до яких МН17 збили іншою системою "земля-повітря", а не "Буком", а також той, що "Бук" був українським.

Коментуючи цей блок матеріалів слідства, суддя констатував, що буде детально обговорювати, кому належав "Бук", під час другого питання – звідки була запущена ракета. Стосовно питання, яка саме зенітно-ракетна система була використана, то слідство спиралося на те, що вона повинна мати відповідні технічні параметри, щоб могти збити МН17. Експерти прийшли до висновку, що таких систем небагато – це 2К11Круг і С-300В, які в Україні не використовуються. До того ж характер пошкоджень МН17 не відповідав тим, яких могли завдати ці системи.

Фото: EPA/UPG Місце катастрофи рейсу Boeing 777 Malaysia Airlines MH17

Враховуючи всі ці результати, слідча група прийшла до висновку, що немає іншого сценарію, крім того, що МН17 був збитий "Буком".

На цьому головуючий суддя завершив читати матеріали справи, які стосуються інших версій причини трагедії МН17.

Перед тим, як почати озвучувати матеріали розслідування та висновки, які стосуються першого питання – чи був МН17 збитий ракетою "Бук", Стейнхаус попередив, що в цьому розділі буде багато технічної інформації. Він нагадав, що розслідування причин катастрофи вела Національна рада безпеки Нідерландів, яка встановила, що це не був нещасний випадок. Щоб з’ясувати, чи причиною катастрофи був злочин, розслідування вели прокуратура і об’єднана слідча група з числа представників Нідерландів, Малайзії, України, Австралії та Бельгії.

З матеріалів справи випливає, що після катастрофи увагу зосередили передусім на перевезенні тіл загиблих, їхніх особистих речей і знайдених уламків. На той час у районі падіння літака між проросійськими бандформуваннями та українською армією йшли бойові дії, і можливість розпочати розслідування з’явилася тільки майже через рік.

Тільки після того, як у Нідерланди доставили всі зібрані на місці падіння літака матеріали, розпочалася ідентифікація їх можливого походження – чи ці уламки належать літаку, чи є фрагментами зброї. Були проведені експертизи тіл загиблих, вилучених з них металевих предметів, експертизи уламків літака, характеру пошкоджень, здійснено порівняльний аналіз з аналогічною ракетою. Для такого порівняльного аналізу розібрали дві невикористані ракети "Бук" - 9М38 та 9М38М1, щоб знати напевно, з якого саме "Бука" підбили "боїнг". На так званих арена-тестах також підривали і ракети, і боєголовки - у Фінляндії і в Україні.

Далі суд зупинився на матеріалах справи, які стосуються репатріації тіл загиблих.

Фото: EPA/UPG

Слідство констатувало, що коли МН17 був знищений, навколо району катастрофи йшли активні бої. Українська влада не мала жодних повноважень, щоб контролювати цей район. Там командували члени так званої ДНР. Тому до 5 травня 2015-го пріоритет був наданий репатріації останків і речей загиблих.

У перші дні після катастрофи МН17 сотні місцевих при координації української служби з надзвичайних ситуацій допомогли знайти значну кількість залишків і речей. Усе було перевезено місцевою службою до залізничної станції Торез, звідки відправлено в одному вагоні до Харкова. Там мішки з тілами перевірили, кожному присвоїли номер. Усього було 239 мішків з тілами, які поклали у 227 трун. Між 23 та 26 липня 2014 ці труни перевезли літаком у Ейндховен. Після прибуття до Нідерландів 227 трун з 239 тілами перевезли в барак у Хілверсем для проведення судово-медичної експертизи. Після цього в Нідерланди знову перевозили залишки, знайдені пізніше.

Матеріали справи стосовно ідентифікації та судово-медичної експертизи.

Слідство вважає, що той факт, що всі 298 людей загинули в результаті падіння МН17, не обговорюється. У матеріалах справи фотографій жертв немає - вони є, але їх до справи не долучили. Ідентифікація відбулася на основі ДНК, відбитків пальців, фізичного порівняння чи порівняння одягу та прикрас. У результаті було ідентифіковано 296 людей, чиї тіла чи їхні частини знайшли на місці падіння. Щодо двох осіб, то, скоріш за все, вони були в літаку, але їхніх тіл не знайшли. Водночас на підставі предметів, знайдених на місці падіння, як-от проїзні та особисті документи, мобільні телефони, слідство вважає, що вони були на борту МН17.

Проведено судово-медичну експертизу дванадцяти тіл, з яких вилучено сторонні предмети. У Нідерландах вміст кожної труни та кожного мішка з тілом просканували на предмет металевих предметів. Більшість предметів потім ідентифікували як особисті речі: медичні імплантати, обручки, монети, телефони, застібки. Інші предмети були від літака: паски безпеки, фрагменти крісел, фюзеляжу тощо. Предмети, походження яких не було встановлено, вилучили і відправили в Національний інститут судової експертизи. Після цього останки переправили для ідентифікації.

Фото: EPA/UPG Останки жертв борту MH17 вантажать для перевезення до Малайзії з міжнародного аеропорту Схіпхол, Амстердам, Нідерланди, 21 серпня 2014 р.

Членів екіпажу ідентифікували за одягом, а тіла відправили на судово-медичну експертизу – такою є стала практика в разі надзвичайних випадків з літаками. Екіпаж МН17 складався з двох команд, кожна з яких мала капітана та першого офіцера. На додачу до двох капітанів і двох перших офіцерів на борту літака було одинадцять членів екіпажу. Розтин зробили п’ятьом членам екіпажу – двом капітанам, одному першому офіцеру та двом членам екіпажу з кабіни пілотів. Під час розтину виявили чисельні поранення, зокрема тулубів і голів. Ці дуже серйозні численні поранення і були причиною смерті. У тілі капітана команди А і першого офіцера команди А були знайдені десятки чужорідних тіл. Особливо на лівій стороні. Експертиза показала, що у складі цих предметів є алюміній та скло з вікна кабіни, що є ознакою того, що вони потрапили ззовні літака. Також були металеві предмети у вигляді метелика. Саме такими фрагментами нашпигована боєголовка 9Н314М ракети "Бук" 9М39М1. Знайдені частини сталі мали чітку характеристику, яка свідчить про зв'язок з вибухом.

Далі суддя озвучив матеріали справи, які стосуються ЗРК "Бук" – як він працює, як спрацьовує ракета і якими є наслідки такого вибуху. Так, зокрема, експерт з російського концерну-виробника "Алмаз-Антей" сказав, що ця ракета запрограмована вразити тактичний винищувач і розроблена так, щоб вразити літак у районі між фюзеляжем і крилом. Ракета вибухає, коли до цілі залишається до 17 метрів чи менше.

Слідство також детально спинилося на тому, щоб продемонструвати різницю між ракетами "Бук" 9М38 і 9М38М1, використавши для цього схеми, фотографії та суто технічні поясненнями. Вичерпно була надана інформація і про технічні характеристики ракети. У суді продемонстрували сотні фото ушкоджень літака, уламків самої ракети "Бук", порівняльні фото з іншою ракетою, фото металевих фрагментів, які були вилучені з тіл загиблих, їхніх речей і самого літака. Деталь за деталлю, слідство складає маленькі фрагменти у велику картину, відповідно до якої МН17 був збитий ракетою "Бук" 9М38М1. Чи погодиться з висновками слідства суд – стане відомо тільки після того, як буде оголошено вирок.

У наступній публікації буде розказано про матеріали справи, які стосуються другого запитання – чи була ракета запущена з поля поблизу Первомайського, території, підконтрольної бойовикам.