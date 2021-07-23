На офіційному сайті Олімпіади-2020 виправили карту України без Криму

Організатори Олімпійських ігор - 2020 виправили на офіційному сайті карту України, на якій Крим був відділений від решти території країни.

Спочатку в розділі "розклад і результати" на сайті було розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками". Україна та Крим була розділена лінією, яка позначає кордони країн.

Міністерство закордонних справ Украхни звернулося до Міжнародного олімпійського комітету, після чого помилку було виправлено.

"Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена", - написав голова МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше державний телеканал "Дом" показав карту Росії з окупованим Кримом.