Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"

На думку німецьких дипломатів, такий крок можна здійснити, "якщо особи, що ухвалюють рішення, проявлять необхідну політичну волю".

Німеччина закликала Україну повністю виконати свої зобов’язання, взяті на себе в ході саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також імплементувати в своє законодавство "формулу Штайнмаєра".

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини.

“Сьогодні, рівно рік тому, в Тристоронній контактній групі були узгоджені додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в яких Росія та Україна беруть участь у переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ. Це призвело до відчутного зменшення бойових дій на сході України - і, отже, набагато менше жертв серед цивільних та військових. Припинення вогню було і є знаком надії на те, що мир можливий, якщо особи, що приймають рішення, проявлять необхідну політичну волю”, - йдеться у заяві.

Разом з тим Німеччина закликала Росію вжити заходи для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії зіткнення, які були заблоковані “сепаратистами”, а також сприяти прогресу у справі розмінування та виведення важкого озброєння.

“Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, щодо імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра”, - сказано у повідомленні.

“Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) повинна мати можливість ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього йому потрібен безперешкодний та безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина продовжуватиме наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого Мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою”,- мовиться у заяві.

Нагадаємо, раніше цього місяця федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає необхідною імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.