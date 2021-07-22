В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
ГоловнаСвіт

Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"

На думку німецьких дипломатів, такий крок можна здійснити, "якщо особи, що ухвалюють рішення, проявлять необхідну політичну волю".

Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
МЗС НІмеччини
Фото: wikipedia.org

Німеччина закликала Україну повністю виконати свої зобов’язання, взяті на себе в ході саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також імплементувати в своє законодавство "формулу Штайнмаєра".

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини.

“Сьогодні, рівно рік тому, в Тристоронній контактній групі були узгоджені додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в яких Росія та Україна беруть участь у переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ. Це призвело до відчутного зменшення бойових дій на сході України - і, отже, набагато менше жертв серед цивільних та військових. Припинення вогню було і є знаком надії на те, що мир можливий, якщо особи, що приймають рішення, проявлять необхідну політичну волю”, - йдеться у заяві.

Разом з тим Німеччина закликала Росію вжити заходи для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії зіткнення, які були заблоковані “сепаратистами”, а також сприяти прогресу у справі розмінування та виведення важкого озброєння. 

“Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, щодо імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра”, - сказано у повідомленні.

“Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) повинна мати можливість ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього йому потрібен безперешкодний та безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина продовжуватиме наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого Мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою”,- мовиться у заяві.

Нагадаємо, раніше цього місяця федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вважає необхідною імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також