​​Сіярто разом із Кулебою відвідає зону розмежування на Луганщині

Вперше з початку російської агресії проти України у 2014 році Голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає зону операції об’єднаних сил в Луганській області.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів, що провів із Сіярто переговорт і має три результати. Перший - підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені, яку не могли погодити сім років. По-друге - домовленності, що до кінця липня співголови українсько-угорської комісії з питань національних меншин проведуть зустріч і запланують проведення повноцінного засідання комісії, яка не засідала з 2011 року. Також Сіярто та Кулеба домовилися, що в Будапешті буде встановлено пам'ятний Хрест з написом "Загиблим за Україну".

"Ми, у свою чергу, надамо дозвіл на виділення додаткової ділянки для розміщення угорського військового кладовища в Підполоззі у Закарпатській області", - зазначив голова МЗС України.

"Ці домовленості є важливими елементами в розв’язуванні проблем, які накопичилися з Угорщиною за останні роки. Ми продовжуємо рухатися вперед. Складно, обережно, але завжди в інтересах України, її безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції. А почався візит Петера Сійярто з обміну подарунками. Я отримав угорський м’яч, а Петер - нашу вже легендарну форму із Слава Україні! Тепер в літак і - разом на схід", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у травні Сійярто заявив про досягнення прогресу у відносинах України та Угорщини. З 2017 року вони ускладнилился через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення сталося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.

13 травня 2021 року після перемовин у Братиславі Кулеба повідомив, що Сіярто прийняв запрошення відвідати Донбас.