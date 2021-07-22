Кулеба і Сіярто поклали квіти до "Стіни пам’яті загиблих за Україну".

Головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув до Києва.

Про це повідомило посольство Угорщини в Україні.

"Візит Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Україну розпочався зі спільного покладання квітів з Міністром закордонних cправ України Дмитром Кулебою до «Стіни пам’яті загиблих за Україну»", - сказано в повідомленні посольства у твіттері.

Фото: twitter.com/UKRinHUN

Фото: twitter.com/UKRinHUN

Фото: twitter.com/UKRinHUN

Як повідомляли, Кулеба та Сіярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

Кулеба та Сійярто також проведуть спільну пресконференцію.