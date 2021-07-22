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Байден назвав "нереалістичною" ідею зупинити "Північний потік-2"

Газогін у Європу в обхід України завершено на 99%.

Байден назвав "нереалістичною" ідею зупинити "Північний потік-2"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вкотре заявив, що з приходом до влади нічого не зміг зробити для того, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", оскільки його завершення вже перебувало у фінальній стадії.

"Ідея про те, що мало бути сказано чи зроблено щось таке, що могло б зупинити це, нереалістична", - сказав він журналістам.

Президент додав, що "Північний потік" вже завершено на 99%", передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомляли, що США та ФРН узгодили спільну позицію щодо "Північного потоку-2". У спільній заяві сторін відзначено основні положення цих домовленостей.

"Як ви знаєте, у мене була дуже, дуже плідна дискусія з Ангелою Меркель. Вона та уряд Німеччини працюють над зобов'язаннями, які передбачають, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно заподіяти біль Україні та іншим країнам, вони відреагують", - заявив у зв'язку з цим Байден.

Утім, більшість законодавців США, незалежно від партійної приналежності, негативно відреагували на угоду.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2".

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