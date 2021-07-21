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Більше 50% киян знову обрали б мером Віталія Кличка, - опитування

Олександра Попова підтримують 8,9%, а Сергія Притулу - 7,6%. 

Більше 50% киян знову обрали б мером Віталія Кличка, - опитування
Фото: EPA/UPG

Якби вибори мера Києва відбулись найближчим часом, перемогу на них знову отримав би лідер "УДАРу" Віталій Кличко з рівнем підтримки 50,5%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10-14 липня 2021. 

Згідно з опитуванням, чинного мера столиці підтримують 50,5% респондентів. Саме стільки за нього проголосували на місцевих виборах восени 2020 року. Олександра Попова підтримують 8,9%, Сергія Притулу – 7,6%, Олександра Омельченка – 6,3%, Олексія Кучеренка – 5%. 

Щодо рейтингу довіри до політиків, Кличку довіряють 53% мешканців столиці, В. Зеленському  – 42%.

Парламентський рейтинг у Києві згідно опитування виглядає наступним чином: партію "Слуга народу" готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 19,7%. 

Партію "УДАР Віталія Кличка" підтримують та готові голосувати 10,8% киян, партію "Батьківщина" – 9,5%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 8%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,3%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.

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