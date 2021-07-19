За вступ України в ЄС і НАТО готові проголосувати близько половини українців, - опитування

Близько половини українців готові проголосувати за вступ в НАТО і Євросоюз на референдумі. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, станом на червень вступ України до Європейського Cоюзу підтримують близько половини населення країни.

Відповідаючи на запитання, як би вони вчинили, якби у цей час відбувався референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, 52% опитаних вказали, що вони проголосували би за вступ України до ЄС, 19% - проти, і 29% - не визначилися, або не брали би участі у голосуванні.

Якщо припустити, що ті, хто не визначився, не стали би брати участі в голосуванні на референдумі щодо вступу до ЄС, участь у голосуванні взяли би 71% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, що контролюються владою України, і подані голоси розподілилися б таким чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів референдуму, якби він проводився у червні 2021 року: за вступ до ЄС – 73% голосів, проти – 27%.

Як зазначають соціологи, готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу протягом останніх років лишається відносно сталою: близько половини населення висловлюють готовність проголосувати за вступ України до ЄС, близько чверті - проти вступу.

Водночас вступ України до НАТО підтримує майже половина населення: якби референдум із питання, чи вступати Україні до НАТО, відбувався червні 2021 року, 48% опитаних вказали, що вони проголосували б за вступ України до НАТО, 24% - проти; решта (28%) не визначилися, або не стали би брати участь у такому референдумі.

Тож якби референдум щодо вступу України до НАТО проводився у червні 2021 року, і у голосуванні взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 72%, а голоси учасників розділилися б таким чином: 66% голосів - за вступ України до НАТО, 34% - проти.

За даними соціологів, протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка жителів країни, які висловили готовність проголосувати за вступ до НАТО, зросла із 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.

Як і раніше, в питанні вступу до НАТО немає регіональної згоди. Найбільшою мірою вступ до НАТО підтримують жителі західних та центральних областей: в західному регіоні за вступ до НАТО проголосували б 66%, в центральному регіоні - 53%. В південних областях вступ до НАТО підтримують 34%, проти – 35%. На Сході більшість (47%) виступають проти вступу України до НАТО, 25% - за.

Вступ до Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Вірменія) підтримали 22% опитаних, проти висловилися 45%, не визначилися або не прийшли б на референдум 33%. Серед тих, хто визначився з вибором, вступ до Митного союзу підтримали 33%, проти – 67%.

При виборі зовнішньополітичного курсу України 51% підтримали б приєднання до ЄС, 12% – приєднання до Митного союзу, 28% – розвиток без вступу в ці об'єднання.

Гендиректор КМІС Володимир Паніотто зазначає, що в 2021 році опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю, а в попередні роки – методом особистого інтерв'ю, і це могло вплинути на різницю в результатах. "Тому зниження відсотка противників ЄС і НАТО є скоріше гіпотезою, ніж доведеним фактом", - наголосив Паніотто.

Опитування проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом телефонного інтерв'ю серед населення України від 18 років і старше, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 2007 осіб, похибка не більше 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%.