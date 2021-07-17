Арахамія: Монастирський має розділити МВС на декілька інстанцій

За його словами, з міністерства "точно" заберуть прикордонну службу.

У правлячої коаліції є інституційний план щодо розбиття великих міністерств на декілька інстанцій, зокрема МВС.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна24", пише Українська правда.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також", – сказав глава фракції.

За його словами, Прикордонну службу "точно" заберуть з МВС, а щодо міграційної служби – "питання відкрите".

Відтак одним з головних завдань, що стоять перед новим очільником МВС Денисом Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ.

Арахамія додав, що Монастирський вирішив зникнути з інформаційного поля на місяць.

"Він мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з пресконференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати", – розповів нардеп.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила нардепа "Слуги народу", главу правоохоронного парламентського комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

У виступі перед кандидатами він головним пріоритетом назвав безпеку громадян і держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.

Монастирський збирається збільшити видатки на оплату праці поліцейських. Також він хоче збільшити цифровізацію в МВС і зосередитися на захисті прав неповнолітніх та посиленні боротьби з обігом наркотиків.

Крім того, новий очільник МВС збирається реформувати прикордонну службу, збільшити зарплату прикордонникам та зменшити черги на КПП. Також він хоче впровадити добровільне страхування майна українців від пожеж та надзвичайних ситуацій.