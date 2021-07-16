Тупицькому повідомили нову підозру

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому нову підозру.

На сайті Офісу генпрокурора повідомляється, що Тупицькому інкримінують ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу за несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України.

"Ексголова Суду після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 року, передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. Зокрема, таким чином було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перша кримінальна справа проти Тупицького стосується заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його можливу причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

ДБР повідомило Тупицькому про підозру за ст.386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) та ч.2 ст.384 (завідомо неправдиве показання свідка у поєднанні зі штучним створенням доказів захисту). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним.