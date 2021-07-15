Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго в міжнародний розшук.

Рішення ухвалене за запитом Державного бюро розслідувань, інформує пресслужба відомства.

У Бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник АТ "Банк «Фінанси та Кредит»", організував розтрату 113 млн доларів США (2,5 млрд гривень, - ред.) цієї фінансової установи. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

"Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів США з кореспондентських рахунків українського банку", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку.

Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану. Жеваго - один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 2,4 млрд доларів.