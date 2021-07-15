Відставка Авакова з аплодисментами

Майже конституційна більшість проголосувала за відставку Арсена Авакова , який 7 років і чотири місяці очолював МВС. Стоячи та з аплодисментами депутати проводжали найвпливовішого урядовця. Однак свої емоції вони скеровували на порожню ложу Кабміну в Раді – сам Арсен Аваков не прийшов до парламенту на розгляд його власної заяви на звільнення. Як це було та чи очікують нардепи відставки всього уряду Дениса Шмигаля вже восени – в репортажі LB.ua.

Фото: Lb.ua

Комітет «умив руки»

Напередодні - у середу, 14 липня - на засідання зібрався профільний Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності для розгляду заяви за власним бажанням. Імовірний новий міністр внутрішніх справ, наразі голова комітету Денис Монастирський одразу передав «кермо» Андрієві Осадчуку з фракції «Голос», щоб «не було конфлікту інтересів». Сам Арсен Аваков на засідання комітету очікувано не прийшов.

Обговорення було швидким. Пролунали лише дві пропозиції від членів комітету. Нардеп зі «Слуги народу» В'ячеслав Медяник запропонував прийняти «м’яке» рішення та «рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування в залі щодо підтримки чи непідтримки заяви про відставку А.Б. Авакова». Хоча інший «слуга» Олександр Куницький і Олександра Устінова з «Голосу» (фракція давно наполягала на звільненні, збираючи підписи) наполягали на однозначному формулюванні: «прийняти заяву». Але більшість членів (13) підтримали першу пропозицію, переклавши на парламент відповідальність за голосування.

Устінова після цього навіть припустила, що відставка Авакова може бути зірвана. «Я все більше починаю переживати за сценарій псевдовідставки Авакова, який ми вже колись проходили з Юрієм Луценком. Тоді теж була заява і багато галасу, а депутати взяли і не підтримали відставку», – припускала вона.

Утім співрозмовники LB.ua в керівництві «Слуг» запевняли: голоси є.

«Голоси за відставку у четвер і призначення в п'ятницю (Дениса Монастирського) будуть в обох випадках. Хоча наразі всередині фракції обговорюють багато версій причини такого рішення президента (пропозицію Авакову піти у відставку) саме зараз. Одна версія краща за іншу», – розповідав один з нардепів «Слуги». «Наприклад, що за тиждень поліцейські затримали трьох наших нардепів – кого п’яним, кого під наркотою. І нібито це було сприйнято Банковою як масовану атаку на президентську політсилу».

Ще один співрозмовник фракції розповів, що тиждень тому особисто зустрічався з Аваковим і не було навіть натяку на такий крок: «Усе було добре. Попри постійні гойдалки з відставкою, він був повністю впевнений, будував плани. Потім була його зустріч з Кентом (в. о. тимчасового повіреного у справах США в Україні) і візит Президента до Німеччини. Та все змінилося впродовж декількох годин. Для розуміння: я говорив особисто з Монастирським за п’ять хвилин до засідання фракції (де Володимир Зеленський назвав його кандидатом на главу МВС). Він підтвердив, що є одним з кандидатів, але не знав, кого саме озвучить президент».

Співрозмовник з близького оточення Арсена Авакова у спілкуванні з LB.ua підтвердив, що заява справді була за власним бажанням. А головною причиною назвав таке: «Дістало… Важливо не те, що хтось з ОП дотиснув ситуацію. Важливо, що це була одна з умов Путіна. Ми давно очікували відставки, це хиталося постійно. Але чекали на це десь на початок осені – кінець жовтня. Вирішили зараз».

Фото: Владислав Мусієнко

Про плани Авакова цей співрозмовник LB.ua зазначив, «що всі версії про участь у виборах мера Харкова – це смішно». Хоча голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко перед розглядом питання вранці 15 липня заявив журналістам, що саме Аваков був би найкращим кандидатом на посаду мера першої столиці України. «Якби в мене питали, я точно був би «за». Господарські якості в Арсена Борисовича теж є», – говорив він.

Звільнення без присутності і плани на осінь

На ранкове засідання міністр внутрішніх справ не прийшов – регламент ВР дозволяє розглядати заяву про відставку урядовців без їхньої особистої присутності. Саме обговорення тривало 16 хвилин, а більшість виступів звелися до подяк за роботу впродовж семи років.

Спікер Дмитро Разумков запросив на трибуну члена правоохоронного комітету Олександра Бакумова (його теж називали одним з можливих наступників Арсена Авакова). Бакумов трохи розгубився. На що спікер пожартував: «Ви не йдіть, вам ще зарано». Депутат «Слуги народу» зачитав заяву Авакова та рішення комітету, закінчивши словами: «Дякуємо міністру за роботу та державницьку позицію!»

Фото: 2day.kh.ua Олександр Бакумов

Олександр Куницький зі «Слуги» закликав колег задовольнити заяву, бо «це особиста позиція міністра… Та нарешті відпустити його з цієї посади».

Очікувано лише фракція «Голос» критикувала очільника МВС. Олександра Устінова з трибуни надривно розповідала «про зґвалтованих дівчат, убитих дітей, розслідування по яких не завершено… Найбільше, що ми можемо зробити, це зараз відправити Авакова у відставку».

Фото: facebook/Олег Федонюк

Анатолій Бурмич від ОПЗЖ підкреслив, що «опозиція в цих іграх брати участь не буде!».

Від «Європейської солідарності» виступила Ірина Геращенко, нагадавши, що з Аваковим пройшли Помаранчевий Майдан, Революцію Гідності і «разом боролися з бандою Януковича та клікою Путіна». Вона назвала грубим порушенням Конституції звільнення Авакова на пропозицію Зеленського: «Він має право подавати лише двох міністрів – оборони та закордонних справ. Але він уже назвав наступника Авакова. А «слуги», які щодня множать Конституцію на нуль, це вчергове проковтнули». Урешті, 16 із 17 членів «ЄС» натиснули зелені кнопки.

Дмитро Лубінець з групи «За майбутнє» нагадав про 22 лютого 2014 року, коли Авакова призначили «в.о.», а рівень довіри до силовиків дорівнював нулю: «Зараз рівень довіри до нової Національної поліції – 50%. Як людина з Донбасу хочу сказати, мені інколи соромно, що такого, як Аваков, не знайшлося в Донецькій області. Що він свій Харків захистив і показав, як потрібно захищати свою державу. Тому давайте мати честь подякувати цій людини, що вона зробила і робить. Дякуємо, Арсене Борисовичу!»

Фото: 112 Дмитро Лубінець

Сергій Соболєв однозначно заявив, що фракція Юлії Тимошенко не буде голосувати за відставку Авакова. За його словами, Аваков – «це людина, яка реально врятувала цю країну». «Але ви вирішили його здати. Тому питання до вас!» – звернувся він до більшості «слуг».

У результаті 291 депутат натиснув кнопку «за» (229 з усіх присутніх 229 «слуг», 16 із 17 нардепів «ЄС», 7 з 10 членів «За майбутнє», 15 – «Голосу», 18 з 19 від «Довіри» та 6 позафракційних). Проти голосували три члени «Батьківщини»: Олексій Кучеренко, Вадим Івченко та колишній очільник СБУ Валентин Наливайченко. Цікаво, що червоні кнопки також обрали позафракційні: Олександр Дубінський (нардеп з орбіти Коломойського), Дмитро Шенцев (Харків), Дмитро Шпенов (Харків) і Вікторія Гриб (працювала в ДТЕК).

Фото: Lb.ua

На завершення спікер Разумков закликав: «Думаю, варто подякувати! За всі ті роки, які він працював на користь власної держави». Майже вся зала підвелася з місць з оплесками.

Фото: Lb.ua

Призначення очікують без сюрпризів

Профільний правоохоронний комітет розгляне кандидатуру Монастирського в п'ятницю (останній пленарний день поточної сесії перед літніми канікулами) о 9:30. Депутати прогнозують, що сюрпризів не буде. І Монастирського призначать на посаду.

«Помилково вважають, що він людина Авакова, бо був помічником Антона Геращенка (чинний заступник міністра внутрішніх справ). Він давно людина Офісу президента, який і буде контролювати надалі МВС», – розповів співрозмовник зі «Слуги».

Також депутати чекають на «велике кадрове перебудування» вже восени, з початком нового політичного сезону.

«Увесь Кабмін – на вихід. Новим найімовірнішим прем’єром називають Олексія Любченка (перший віцепрем'єр і міністр економіки). Називають саме його», – розповів LB.ua один із впливових «слуг».

Хоча його колега по фракції не без іронії додав: «У нашій Раді таку довгострокову перспективу не обговорюють. Усі наразі говорять лише про канікули».