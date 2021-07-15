Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який займав цю посаду з 2014 року.

За відставку міністра проголосував 291 нардеп. "Слуги народу" дали 229 голосів, "Євросолідарність" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 15, "Довіра" – 18, шість – позафракційні. "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу. Депутати на пропозицію спікера Дмитра Разумкова подякувати Авакову за роки роботи аплодували стоячи.

Сам Аваков під час голосування в залі не був присутній.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Учора профільний комітет рекомендував депутатам "визначити" в залі щодо звільнення Авакова.

За даними співрозмовників LB.ua, написати заяву на звільнення міністра попросив особисто президент Володимир Зеленський.

Чутки про підготовку звільнення Авакова періодично виникали протягом кількох років. Він був єдиним міністром, який до цього часу зберігав посаду в уряду Дениса Шмигаля, а перед цим він був у першому і другому урядах Арсенія Яценюка, Кабміні Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за Олексія Гончарука.

До роботи в уряді Аваков очолював Харківську ОДА (2005-2010), був депутатом облради Харкова і народним депутатом VII-VIII скликань.

За часів президентства Віктора Януковича проти Авакова була порушена кримінальна справа за "перевищення влади та службових повноважень", його помешкання обшуковували. У січні 2012 Авакова оголосили до міжнародного розшуку, а харківський суд видав постанову про його арешт. Того ж року він увійшов до парламенту за списками "Батьківщини".

За відставку Авакова періодично влаштовували мітинги, особливо на тлі розслідування справи про вбивство Павла Шеремета. Володимир Зеленський говорив, що якщо підозри у причетності до вбивства Шеремета виявляться необґрунтованими, то з міністром внутрішніх справ будуть говорити серйозно про відставку, і Арсен Аваков про це знає.

Крім того, Зеленський на пресконференції в травні заявив, що листується з Яною Дугарь – підозрюваною по справі Шеремета військовою медсестрою. У червні Дугарь відвідала Офіс президента і взяла участь у майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантіц прав і основних свобод захисників України.

Аваков подав у відставку за тиждень до річниці загибелі Павла Шеремета.

У червні цього року ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряд хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова.

13 липня джерела LB.ua повідомили, що Аваков написав заяву на звільнення, однак заява до парламенту ще не надійшла. Того ж дня у соцмережах Міністерства внутрішніх справ опублікували офіційне підтвердження.

У фракції "Слуга народу" називали три ймовірних наступники Авакова. Це нардепи "Слуги народу" Олександр Бакумов, Денис Монастирський, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Бакумов заявив, що відставку Авакова "Слуга народу" обговорить на засіданні фракції 13 липня. На фракції президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Потураєва, очільника правоохоронного комітету парламента.

За результатами засідання Монастирський сказав, що ухвалив найскладніше рішення в його житті і прийняв пропозицію очолити міністерство. Голосувати за його призначення Верховна Рада буде завтра, 16 липня.