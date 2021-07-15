Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Під Одесою святкували весілля зі стріляниною з автоматів (оновлено)
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників мітингу ветеранів-силовиків під Радою
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Хворі почекають. Парламент відмовився легалізувати медичний канабіс
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Верховний Суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького (оновлено)
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
ГоловнаПолітика

Помічник нардепа попався на хабарі $5700 за відведення землі учасникам ООС у Чернівцях

Чоловіка затримали за фактом зловживання впливом.

Фото: gp.gov.ua

У Чернівцях затримали помічника народного депутата України за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За даними слідства, він вимагав та одержав від волонтера 5700 доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС", - сказано в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали помічника народного депутата України  під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, в січні ДБР затримало колишнього помічника народного депутата за підозрою в шахрайстві. Він нібито торгував посадою в Офісі президента, оцінивши свою допомогу у 200 тисяч доларів.

Ще раніше, у жовтні 2020, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від "Слуги народу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також