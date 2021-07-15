Фото: gp.gov.ua

У Чернівцях затримали помічника народного депутата України за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За даними слідства, він вимагав та одержав від волонтера 5700 доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС", - сказано в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали помічника народного депутата України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, в січні ДБР затримало колишнього помічника народного депутата за підозрою в шахрайстві. Він нібито торгував посадою в Офісі президента, оцінивши свою допомогу у 200 тисяч доларів.

Ще раніше, у жовтні 2020, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали шахраїв, які за гроші пропонували фейкове працевлаштування помічниками народних депутатів від "Слуги народу".