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Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання

У залі зареєструвалися 190 народних депутатів. 

Нардепи зібралися на ініційоване Зеленським позачергове засідання

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Депутати розглядатимуть 13 законопроєктів, переважно – екологічних.

Зокрема, голосуватимуть за проєкти законів "Про державний екологічний контроль" (№3091) та "Про території Смарагдової мережі" (№4461), а також щодо промислового забруднення (№4167), збереження лісів (№5650) та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339)".

Також заплановано розгляд законопроєкту, який передбачає посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (№3576), та проєкту закону щодо імплементації міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу (№2351).

Ще одна ініціатива, яку розгляне парламент, стосується впровадження електронної реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463).

Нагадаємо, що цей тиждень – останній пленарний у п'ятій сесії. Завтра парламент має провести останнє чергове засідання і призначити нового міністра внутрішніх справ.

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що між сесіями депутати зберуть у позачерговому режимі. Початок шостої сесії запланований на 7 вересня. 

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