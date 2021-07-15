Рада надала пільги виробникам електротранспорту і автомобілів на газі

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер проголосувала за призначення податкових пільг виробникам електротранспорту та транспорту, що працює на газі.

Відповідні законопроєкти №3476 і №3477 підтримали 315 і 317 депутатів, пише "Інтерфакс-Україна".

Депутати вирішили до кінця 2030 року звільнити від ПДВ та ввізного мита операції з ввезення на митну територію України обладнання і комплектуючих для власного виробництва електротранспорту (легкові автомобілі, електробуси, електровантажівки та спеціальні автомобілі) та транспорту, який працює виключно на природному газі чи біогазі.

Крім того, до кінця 2025 року звільняються від НДС імпорт електротягачів, електрокарів, електрогрузовіков, а також виключно нових тягачів, легкових автомобілів, вантажівок, які працюють на природному газі або біогазі.

До кінця 2035 року звільняються від податку на прибуток електротехнічні підприємства, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

У пояснювальній записці до законопроєктів автори зазначають, що діючі зараз податкові пільги призвели до того, що на ринку України домінують старі електромобілі.

Згідно з даними Федерації автопрому, за підсумками січня-червня 2021 року реєстрації електромобілів виросли на 5% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 3550 од., при цьому на частку старих довелося 89,7% реєстрацій.