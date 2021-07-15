Нардепи в повторному першому читанні ухвалили 10% ставку на дохід від грального бізнесу

У березні цей документ відправили на доопрацювання.

Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні законопроєкт про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор і лотерей (2713-д).

У новій редакції, зокрема, уточнено норму щодо скасування потрійної плати за ліцензії, якою передбачено, що вже сплачені потрійні платежі організаторів азартних ігор будуть враховуватися в рахунок майбутніх щорічних платежів.

Нардеп регламентного комітету Павло Фролов у блозі "Цензор.нет" пояснив, що законопроєкт встановлює єдину десятивідсоткову ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей.

Документ також передбачає, що суб'єкти господарювання будуть платити податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

"З метою усунення проблем з утриманням податку на доходи фізичних осіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів впроваджено знеособлену звітність для податкових агентів шляхом відображення загальної суми виплачених виграшів та загальної суми утриманого з них податку", – зазначив Фролов.

Нагадаємо, що 4 березня Верховна Рада України провалила два законопроєкти про порядок формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, законсервувавши створення цього ключового органу для бізнесу без участі профільного парламентського фінансового комітету. Також парламент так і не розглянув податковий законопроєкт № 2713-Д, яким пропонується ввести 10% податок на дохід від усіх гральних закладів.

Докладніше про це читайте в матеріалі на LB.ua "Переписать" игорный бизнес".