Ділянку Дороги Єдності на Львівщині капітально відремонтують по всій протяжності

Розташовану на Львівщині частину майбутньої траси М-30 Стрий-Ізварине, відомої також як Дорога Єдності, капітально відремонтують по всій протяжності. До реалізації одного з головних об’єктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в області залучили близько 170 одиниць спецтехніки, повідомила Львівська ОДА.

Планується відремонтувати усі 42 км траси М-30, що проходять областю. Крім цього, будуть відновлені і 5 мостових переходів на даному маршруті.

«Наразі дорожники працюють від межі Івано-Франківської області в сторону Ходорова та від Жидачева в сторону Стрия», - зазначили в ОДА.

На ділянках траси тривають земляні роботи, роботи зі згрібання та корчування пнів та дрібнолісся, холодного фрезерування пошкодженого дорожнього покриття, розширення проїзної частини, влаштування дренувального шару основи із піску та основи із щебенево-піщаної суміші, посилення основи у два шари з органно-мінеральної суміші, обробленої органічним в’яжучим, розливу бітумної емульсії та укладання нижнього шару дорожнього покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Станом на зараз 12 км дороги заасфальтовано у нижньому шарі дорожнього покриття.

Крім цього, стартували ремонтно-будівельні роботи на двох мостових переходах у Жидачеві та Залісках. Наразі мостовики демонтують зруйновані елементи споруд.

«Дорога Єдності - це один із важливих інфраструктурних об’єктів не лише Львівщини, а й країни в цілому, адже дорога Стрий – Ізварине – найкоротший та оптимальний маршрут, яким вже скоро можна буде комфортно добратися від Львівщини до Луганщини. Відповідно, ремонт цієї дороги здійснюється одразу у кількох областях України», - зазазначив речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Іван Бондар.

Траса М-30, загальною довжиною 1392,3 км, стане найдовшою трасою України і з’єднає схід та захід країни. Вона об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, завершити роботи із створення дороги планується до 30-ї річниці Незалежності.