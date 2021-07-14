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Японська Hitachi стала власником IT-компанії GlobalLogic з офісами в Україні

Вартість угоди - майже 10 млрд доларів.

Японська Hitachi стала власником IT-компанії GlobalLogic з офісами в Україні
Фото: globallogic.com

Японська компанія Hitachi, Ltd. стала власником американської IT-компанії GlobalLogic Inc., яка має офіси в Україні та є одним з лідерів українського ринку.

Про це повідомляється на сайті GlobalLogic.

"Придбання GlobalLogic допоможе Hitachi Group реалізовувати стратегію розвитку соціального інноваційного бізнесу з використанням цифрових технологій, що сприятиме вирішенню проблем клієнтів і суспільства. Більш того, Hitachi Group матиме можливість пришвидшити цифрову трансформацію соціальної інфраструктури на глобальному рівні завдяки зміцненню її портфоліо цифрових рішень – Lumada", - йдеться в повідомленні.

В рамках угоди американська "дочка" Hitachi - Hitachi Global Digital Holdings Corporation (HGDH) - придбала 100% випущених в обіг акцій GlobalLogic Worldwide Holdings. Inc., материнської компанії GlobalLogic. Таким чином, GlobalLogic Worldwide Holdings і GlobalLogic стали дочірніми компаніями HGDH.

Вартість угоди - 9,6 млрд доларів.

За даними DOU.ua, у чотирьох українських офісах компанії GlobalLogic працюють понад 5700 фахівців. Більше - тільки в EPAM і SoftServe.

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