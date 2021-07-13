Рада ухвалила закон про перетворення концерну "Укроборонпром" на державне акціонерне товариство

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня ухвалила законопроєкт, що передбачає перетворення концерну "Укроборонпром" на державне акціонерне товариство. До документу 1,5 години розглядали поправки.

За законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" проголосували 256 нардепи. "Слуги народу" дали 227 голосів – на один більше мінімально необхідної кількості. Один голос дала група "За майбутнє", сім з "Голосу", 17 "Довіри" і чотири позафракційні.

Очікується, що таке перетворення сприятиме впровадженню культури акціонерного управління, у тому числі розмежуванню державних функцій з управління об'єктами державної власності і регуляторних функцій, впровадженню потужного корпоративного управління та удосконаленню порядку підзвітності керівництва.

"Проєкт акта розроблено з метою визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Концерну – в господарські товариства, управління і розпорядження їх майном, а також запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК)", – йдеться у пояснуювальній записці.

Документ передбачає три етапи реформування:

Підготовка учасників концерну до реорганізації

Утворення господарських товариств або шляхом перетворення учасника Концерну на господарське товариство в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю; або шляхом приєднання учасників Концерну до іншого учасника та одночасне перетворення такого учасника на господарське товариство за спеціальною процедурою.

Перетворення Концерну в акціонерне товариство

Загалом метою документу є запровадження моделі корпоративного управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України, формування передумов для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, створення умов для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Корпоративне управління - це система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії, включно з радої директорів, а також з іншими зацікавленими особами, за допомогою якої реалізуються права акціонерів; комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати проблеми з іншими групами впливу.

Цей законопроєкт ухвалили в першому читанні у січні 2021. До другого читання подали більш ніж 1400 поправок.

Нагадаємо, що реформа "Укроборонпрому" передбачає створення замість концерну два холдинги з робочою назвою "Оборонні системи" та окремий аерокосмічний холдинг.

Законопроєкт дозволяє корпоратизацію (тобто створення акціонерних товариств) замість казенних підприємств, які перебувають в процедурі банкрутства; перетворення державних підприємств в акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю; прописує механізм вивільнення обтяжених активів шляхом їх заміни рівноцінними тощо.

Реформа почнеться з самого концерну, який буде перетворено в акціонерне товариство.