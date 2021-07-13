Бізнес занепокоєний пропозиціями надати АМКУ занадто широкі повноваження, - ЄБА

Норми законопроєкту №5431 можуть призвести до порушення прав та свобод людини.

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна законодавчими пропозиціями надати Антимонопольному комітету України занадто широкі й невластиві йому повноваження.

На переконання підприємців, норми законопроєкту №5431, схваленого Комітетом ВРУ з питань економічного розвитку, можуть призвести до порушення прав та свобод людини.

Свої перестороги бізнес-спільнота Асоціації виклала у нещодавньому зверненні до Матті Маасікаса, Голови Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба ЄБА.

"Експерти Асоціації категорично не підтримують законопроєкт №5431 з огляду на низку проблемних норм, які не є адекватними та обґрунтованими", - зазначено в заяві.

Так, у законопроєкті пропонується надати Антимонопольному комітету України непритаманні повноваження, зокрема:

право на перевірки приміщень фізичних осіб за рішенням суду. При цьому в тексті законопроєкту не визначено, чи це стосується тільки уповноважених осіб підприємств чи будь-якого працівника. Більше того, порядок та конкретні підстави для здійснення перевірок бізнесу АМКУ буде фактично встановлювати самостійно, що відкриває простір для потенційних зловживань та тиску на бізнес;

При цьому в тексті законопроєкту не визначено, чи це стосується тільки уповноважених осіб підприємств чи будь-якого працівника. Більше того, порядок та конкретні підстави для здійснення перевірок бізнесу АМКУ буде фактично встановлювати самостійно, що відкриває простір для потенційних зловживань та тиску на бізнес; право вилучати та накладати арешт на майно, предмети, документи, інші носії інформації АМКУ у будь-яку годину доби.

АМКУ у будь-яку годину доби. право визначати пріоритетність та категорії справ, заяви за якими підлягають залишенню без розгляду. Представники бізнесу зазначають, що ручне керування переліком об’єктів дослідження створює штучні перепони для захисту прав громадян та суперечить принципу верховенства права та рівності всіх перед законом;

Представники бізнесу зазначають, що ручне керування переліком об’єктів дослідження створює штучні перепони для захисту прав громадян та суперечить принципу верховенства права та рівності всіх перед законом; право доступу до всіх автоматизованих реєстрів, баз даних, інших систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, відомостей, держателем чи адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Фактично, ця норма надає АМКУ необмежені права для доступу до інформації, включаючи конфіденційну, без належного обґрунтування необхідності такого доступу.

"Це створить додатковий тиск на бізнес та громадян України. А відсутність у даному законопроєкті законодавчо визначеного порядку здійснення перевірок, збирання та оцінки доказів може спонукати посадових осіб АМКУ діяти на власний розсуд, що загрожує корупційними ризиками та можливими порушеннями прав людини", - вважають у ЄБА.

Експерти Асоціації зауважують, що законопроєкт лише вибірково вирішує проблеми діяльності АМКУ, однак не повною мірою враховує аспекти забезпечення прав суб’єктів господарювання, які беруть участь у розслідуванні. До того ж наділення АМКУ повноваженнями ініціювати перевірки в будь-яку годину доби може призвести до хвилі звернень до судових органів за захистом, що може негативно відобразитись на іміджі України як країни, що підтримує європейські цінності.

Європейська Бізнес Асоціація вже звернулася до Верховної Ради України з проханням доопрацювати законопроєкт №5431 та виключити норми, що потенційно можуть порушувати права і свободи людини та принцип верховенства права.