Вітренко заявив про плани України експортувати водень в Німеччину

"Україна має значний потенціал для виробництва «зеленого водню» і його експорту".

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що під час робочого візиту президента Володимира Зеленського в Німеччину українська делегація підіймала питання партнерства у розвитку водневої економіки.

Про це він написав в фейсбуку.

"Ми обговорили з німецькими колегами можливість для України інтегруватися у водневу економіку, яку створюватиме Європейський Союз. Україна має значний потенціал для виробництва «зеленого водню» і його експорту в Німеччину, в чому зацікавлена сама Німеччина. Ми плануємо стратегічне партнерство з Німеччиною на цьому шляху, і ми обговорили з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Мерекель, що НАК, як національна компанія, може бути основним драйвером цього процесу", - повідомив Вітренко.

За його словами, планується розробити пілотні проєкти з німецькими компаніями, які потім можна буде масштабувати.

Він підкреслив, що перспективи стратегічного партнерства на перспективу 15-20 років не знімають поточні питання ґарантування безпеки України, зокрема енергетичної та економічної.

ще у 2019 році говорив, що українську ГТС можна використовувати для зберігання і транспортування екологічно чистого водню, коли закінчиться російський газ.

На початку 2021 року Міністерство енергетики України, яке тоді очолював Вітренко, повідомило про початок розробки Водневої стратегії.