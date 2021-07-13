“Укрзалізниця” розпочинає продаж непрофільних активів, - Юрик

12 липня перші 22 об’єкти непрофільних активів “Укрзалізниці” були виставлені на аукціони в електронній системі Prozorro. За словами в. о. голови правління УЗ Івана Юрика, продаж об’єктів, які роками не використовуються компанією, матиме позитивний вплив на благоустрій територій, а компанія не витрачатиме гроші на їх утримання.

Прес-служба УЗ розповіла, що на продаж виставлено 11 будівель та 11 нежитлових приміщень, що розташовані в містах Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Синельникове, Сміла та Чоп.

“Це 5 магазинів, колишнє кафе “Вишенька” (зараз м’ясний магазин), приміщення спортклубу, будівля спиртосховища та інші нежитлові приміщення”, - зазначив голова УЗ.

Загальна стартова ціна об’єктів становить близько 42 млн грн, але Юрик впевнений, що вона суттєво зросте за рахунок конкуренції в ході торгів.

“Усі об’єкти, запропоновані до продажу, знаходяться в привабливих для ведення бізнесу місцях, потенційні покупці зможуть особисто їх переглянути. Ми забезпечимо безперешкодний доступ до них. Тож запрошуємо всіх охочих до участі в аукціонах”, — розповів він.

“Укрзалізниця” також планує вивчити попит на такі об’єкти та зрозуміти реальну зацікавленість покупців для використання досвіду в подальших продажах.

“Нарешті радикально змінюємо ситуацію та позбуваємось того, що не один десяток років тягнулось за залізницею, хоч і не мало ніякого відношення до її роботи”, - підсумував в. о. голови правління УЗ.