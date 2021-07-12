ДФС в Києві провела 10 обшуків в місцях реалізації фальсифікованих тютюнових виробів

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили незаконний збут підакцизних товарів, - повідомляє пресслужба ДФС

Встановлено групу осіб, які протягом року, на території м. Києва здійснювали зберігання та реалізацію незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку через мережу «Інтернет». Замовлення в подальшому відправлялися з міста Києва до інших регіонів України через служби кур’єрських доставок, а також розповсюджувались через роздрібну торгівельну мережу.

На підставі ухвал районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків в житлових та нежитлових приміщеннях, які використовувалися для зберігання та продажу тютюнових виробів.

За результатами обшуків, в межах кримінального провадження вилучено понад 30 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, орієнтовною вартістю близько 1,3 млн гривень, авто на якому транспортувалась продукція, та грошові кошти в розмірі 81 855 гривень.

Крім того, складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення та вилучено 4 374 пачки тютюнових виробів.

Загальна вартість вилучених тютюнових виробів становить майже 1,5 млн гривень.

“ДФС продовжує здійснювати активну протидію незаконному обігу тютюнових виробів.

Кожна одиниця контрафактної підакцизної продукції, яка надходить на ринок - це недоотримані кошти в бюджет країни, а також ризики для здоров’я громадян. ДФС продовжує відпрацювання об’єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Ця робота ще триває, але в її ході ДФС вже виявила порушення законодавства на понад 80 об’єктах. За 6 місяців 2021 року ДФС вилучила майже 13,5 млн пачок тютюнових виробів, що більше ніж річні вилучення попередніх років. Нами припинено діяльність 10 незаконних виробництв.

З представниками білого бізнесу ми продовжуємо подальшу співпрацю та обмін аналітичними напрацюваннями для ефективної спільної протидії тіньовому обігу тютюнової продукції. Створення рівних, прозорих і зрозумілих усім умов на ринку є нашим спільним пріоритетом. Продовжуємо працювати для забезпечення економічних інтересів країни,” – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.