Окупанти в Криму провели обшук у батьків радниці голови української делегації в ТКГ

Силовики затримали її матір та сина, згодом всіх відпустили.

Федеральна служба безпеки РФ в окупованому Криму провела обшук в будинку, в якому мешкають батьки радниці голови української делегації в ТКГ Гайде Різаєвої.

Про це вона повідомила у Facebook.

“Зараз зателефонувала мама. Наразі в будинку моїх батьків, в Криму (Сімферополь), Слідчий комітет ФСБ Криму проводить обшук. Маму відвезли на допит за фактом порушення проти мене кримінальної справи за участь в батальйоні ім. Номана Челебіджихана в 2015 році. Давно чекала цього підлого удару. Але, мабуть ні людяність, ні гуманність, ні порядність російським окупантам, які вкрали у мене будинок, не притаманні”, - повідомила Гайде Різаєва.

Згодом вона додала, що окупанти затримали також її сина.

Пізніше вона уточнила, що всіх її родичів відпустили, наразі вони перебувають вдома.

Нагадаємо, минулого місяця Російська Федеральна служба безпеки затримала жителя окупованого Сімферополя за звинуваченням в шпигунстві на користь України.