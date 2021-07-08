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У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму

Крипту "видобували" на території "Вінницяобленерго".

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заявила про викриття найбільшої в історії України незаконної майнінгової ферми. Вона знаходилася на території "Вінницяобленерго", була підключення до електромережі підприємства і мала 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки.

"Це найбільша підпільна криптоферма, яку виявляли українські правоохоронці", - йдеться в повідомленні СБУ.

Майнінгову ферму створили кілька мешканців Києва та Вінниці, які розмістили її на одному з колишніх складів "Вінницяобленерго".

"За попередніми висновками фахівців, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. При цьому незаконний відбір електроенергії міг призвести до глобальніших наслідків – без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці", - заявили в СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 188-1 Кримінального кодексу - самовільне використання електричної енергії.

Під час обшуків було вилучено 3800 ігрових приставок, понад 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію, блокноти, телефони, флешки.

Ведуться оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі перевіряється причетність посадових осіб АТ "Вінницяобленерго".

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