Як знайти номерний код штату США

Дуже часто на мобільні телефони надходять дзвінки з невідомих номерів. На даний момент існує багато сервісів щоб визначити, хто ж дзвонив і звідки. Використовуючи різні служби можна дізнатися:

• Мобільний оператор, яким користується невідомий абонент;

• Адреса прописки;

• Електронну пошту;

• Перевірити його фінансову складову.

Ними користуються не тільки звичайні жителі, а й банківські організації, колл - центри, великі фірми і підприємства, які збирають величезну базу номерів своїх потенційних клієнтів.

Формат номерів в США

Перша цифра, яка йде після знака «+» є кодом країни. Для Сполучених Штатів Америки це 1. Вона служить префіксом, що допомагає здійснювати телефонні дзвінки між різними країнами.

Далі йде NPA, що є зональним шифром. Він складається з трьох цифр. Його допустимі значення для першої цифри від 2 до 9, для другої і третьої діапазон від 0 до 9 (джерело - phonenumbers.org). Запис повністю коду здійснюється, як правило, в дужках.

Як призначають коди штатів

Така система телефонних номерів дається згідно з розробленим планом північноамериканської нумерації. Він був створений, щоб спростити процеси маршрутизації виклику, щоб легше було здійснювати ідентифікацію. Кожен міський код містить 7 919 900 потенційних телефонних номерів. Коли число абонентів перевищить ліміт, то створюється новий.

До затвердження північноамериканського плану також існували раніше розроблені плани. Але їх вміст суперечило одне одному і через це виникало хаос. Це призвело до того, що виклики між містами важко було поєднувати в правильному напрямку.

У 1940 році був розроблений північноамериканський план, який представлений для розгляду і затвердження. Його визнали всі держави - учасники. Цю єдину систему використовують 20 країн. Але деякі держави, як Мексика не входять в число учасників договору.

Які коди ставляться до які географічним

Це спеціальні шифри, які даються певним службам. До таких кодами відносяться номери: 800, 833, 844, 855, 866, 877, 888. До них відносяться урядова лінія - 700 і послуги, пов'язані з преміум - класу, які мають комбінацію 900. Також таким кодом є і комбінація 911. Вони безкоштовні. Крім, існуючих, в резерві є і інші неактивні комбінації.

Що собою являє зворотний пошук

Це сервіс, який може знайти невідомого абонента за номером телефону, його місця розташування і оператора, послугами, якого він користується. Це добре допомагає виявляти телефонних шахраїв, спамерів.

Переваги використання сервісів

Дані портали здатні забезпечити швидкий пошук і аналіз даних отриманих з різних джерел, в тому числі і акаунти соціальних мереж і коментарі, які залишають користувачі в базі до певного номера. Доступ до сайту можливий в будь-який час доби незалежно від місцезнаходження.

База даних служб містить в собі понад мільярд номерних комбінацій стільникових телефонів. Вони пропонують єдиний протокол пошуку для всіх держав. Дані регулярно оновлюються. Аналіз і результат видається майже миттєво, одразу ж після того, як в рядку був введений номер.

Додаткові можливості можна придбати за доступну абонентську плату, яка призначається за певний період. Завдяки ним скорочуються непотрібні фінансові витрати, які виникають коли дзвінки і відправлення смс, здійснюються не в той регіон або не на те мобільний оператор.