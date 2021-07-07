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Помер американський режисер Роберт Дауні

85-річний Дауні-старший помер після п'яти років боротьби з хворобою Паркінсона.

Помер американський режисер Роберт Дауні
Фото: kp.ua

Американський режисер Роберт Дауні-старший помер у віці 85 років.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на дружину режисера.

Дауні-старший помер після п'яти років боротьби з хворобою Паркінсона. За словами дружини, він помер вдома уві сні.

Роберт Дауні-старший був режисером, актором, сценаристом, продюсером, оператором і монтажером. Особливий успіх йому приніс фільм "Компанія Г’юго" 1977 року. Він також відомий своїми ролями у стрічках "Ночі в стилі бугі", "Магнолія" і "Жити і померти в Лос-Анджелесі".

Крім того, Дауні-старший є батьком актора Роберта Дауні-молодшого, відомого широкому глядачеві за роллю Тоні Старка у фільмах кіновсесвіту Marvel.

Як повідомляли, від коронавірусу помер російський режисер Володимир Меньшов.

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