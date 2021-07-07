Юриста з громадянством США викрали у Москві і вивезли в Мінськ, щоб звинуватити в замаху на Лукашенка, – CNN

Юриста із американським громадянством Юраса Зенкевича викрали в Москві у квітні 2021 року через те, що Олександр Лукашенко запідозрив його у підготовці свого вбивства. Зенкевич помітив стеження, коли повернувся в готель Nordic Rooms після обіду зі своїм другом, пише CNN.

Дружина Зенкевича, Олена Дзенісавець, розповіла деталі про викрадення, які їй вдалося дізнатися від менеджера готелю. За словами менеджера, чоловіки в цивільному одязі вдягли Зенкевичу на голову капюшон і запхали його в авто біля готелю.

Після цього його доставили з Росії в Мінськ у складі колони з трьох машин. Дзенісавець заявила, що в Мінську її чоловіку призначили адвоката, і саме через нього вона дізнається інформацію про затриманого. Прямого контакту з чоловіком вона не має вже три місяці.

Крім того, затримали Олександра Федута, з яким Зенкевич мав обід у день викрадення. Його також відвезли в Мінськ. Федута був спікером Олександра Лукашенка в 1994 році, однак потім долучився до білоруської опозиції. Він є відомим у Білорусі письменником, і був засуджений за участь в акції протесту 2010 року.

Зенкевича помістили в слідчий ізолятор КДБ зразу після того, як привезли до Мінська. Там його час від часу навідував адвокат, але співробітники консульства США не могли з ним зустрітися протягом кількох тижнів. CNN пише, що для білоруської влади затримання Зенкевича було частиною великої гри. Через шість днів після викрадення Зенкевича Лукашенко заявив про те, що проти нього нібито готували замах, під час якого хотіли вбити його і його дітей з метою державного перевороту. При цьому Лукашенко звинуватив у цьому "іноземних агентів".

"Ми виявили причетність явно іноземних спецслужб, швидше за все, ЦРУ. Агенти прилетіли з США, Зенкович. Ми слідкували за ними", - заявив тоді Лукашенко.

У Держдепі США у відповідь на це заявили, що будь-які припущення про те, що уряд США стояв за замахом на Лукашенка, не відповідають дійсності.

Окрім Зенкевича і Федута були заарештовані ще дві людини. Одна з них – Ольга Голубович, колишня співробітниця юридичної компанії Зенкевича. Усіх їх звинуватили в "змові чи інших діях з метою захоплення влади", жоден з них не визнав провини.

Білорусь також наполягає на екстрадиції ще п'яти людей із США і Литви. Їм також закидають "замах" на Лукашенка.

КДБ Білорусі стверджує, що Зенкевич нібито хотів підкупити співробітників білоруських силових структур з метою змови для повалення режиму Лукашенка.

ФСБ Росії пізніше заявила, що арешти в Москві були частиною спільної з білоруським КДБ спецоперації, спрямованої на запобігання "незаконній діяльності".

Для розвитку теми "змови проти Лукашенка" білоруське телебачення випустило фільм під назвою "Вбити президента". Стрічка містить кадри відеоспостереження за Зенкевичем у ресторані "Авіньон" у Мінську в 2020 році від 21 серпня, тобто через кілька тижнів після виборів, на яких Лукашенка знову оголосили президентом.

На кадрах Зенкевич нібито говорить про певну змову, але CNN вважає, що звук було накладено, бо рухи губ Зенкевича не збігаються з тим, що він нібито говорить. Дружина Сенкевича каже, що під час цього візиту вона з чоловіком зустрічалася з членами родини в Мінську і оформлювала покупку нерухомості.

Фото: CNN Кадр із фільму "Вбити президента"

Зенкевич давно виступає проти Лукашенка як член партії Білоруський народний фронт. У 2011 році йому дали політичний притулок в США, а в 2017 він отримав американське громадянство, але підтримував контакти з низкою опозиційних активістів і приїжджав до Білорусі.

Зазначається, що рішення Зенкевича відвідати Москву в квітні для проведення зустрічей дало владі Мінська шанс виставити своїх опонентів як агентуру спецслужб інших країн.

Досі лишається незрозумілим, коли Зенкевич та інші фігуранти цієї справи постануть перед судом. Дружина Зенкевича не має уявлення, коли їй вдастся з ним поговорити. Востаннє вона говорила з ним 11 квітня, коли він подзвонив їй за кілька годин до рокової зустрічі з Олександром Федутою.