Новим повіреним у справах США в Україні може стати Джордж Кент, - ЗМІ

Свого часу він був активним промоутером з американської сторони створення в Україні антикорупційних органів.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін 9 липня покине Київ - у відпустку і готувати візит президента України в США. Її місце може зайняти заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у Вашингтоні.

Як довго Кент обійматиме посаду повіреного - поки невідомо. Співрозмовники видання припускають, що він пробуде на чолі посольства або до повернення Квін, або до офіційного призначення нового Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Джордж Кент працював в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США. За інформацією видання, Кент вільно володіє українською та російською мовами, знає всі таємниці всіх впливових і заможних осіб в Україні, а також добре орієнтується не тільки в надводних, але і в підводних течіях української політичного та економічного життя.

Свого часу Джордж Кент був активним промоутером з американської сторони створення в Україні антикорупційних органів. В разі його призначення у посольство, за оцінками журналістів, боротьба з корупцією в нашій країні може отримати “новий значний імпульс і досягне нових глибин”.

Нагадаємо, Крістіну Квін було призначено тимчасовою повіреною у справах США в нашій державі в січні 2020 року.